Житель Бурятии фиктивно прописал в своем доме семерых узбеков

За это сельчанину пришлось отвечать по уголовной статье





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя села Сосново-Озерское. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранцев.

«В марте 2020 года мужчина направил в миграционный пункт отделения МВД России по Еравнинскому району уведомление о месте пребывания семи граждан Республики Узбекистан по адресу жилого помещения в селе Сосново-Озерское. Вместе с тем он не намеревался предоставлять указанное жилье иностранным гражданам для проживания», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал сельчанина виновным и приговорил к судебному штрафу в размере 30 тысяч рублей.Фото: pixabay.com