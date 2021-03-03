В Улан-Удэ «Лексус» насмерть сбил женщину

По словам очевидцев, удар был такой силы, что её откинуло на 40 метров
ДТП произошло около 10 часов вечера на регулируемом пешеходном переходе на ул. Бабушкина в Улан-Удэ. 39-летний водитель автомобиля «Лексус» сбил 52-летнюю женщину, она скончалась на месте.
По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, рассказали в ГИБДД Бурятии.
Как сообщил на своей странице в инстаграм аварийный комиссар Батыр Артыков, удар был такой силы, что женщину откинуло на рельсы за 40 метров от места удара.
«Как говорят очевидцы, светофор работал, и на момент трагедии горел зелёный для машин, однако она переходила дорогу не по нему, а чуток подальше», написал аварком.
Еще одно ДТП с участием пешехода произошло вечером в селе Кмжинга. Там 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку. В результате наезда школьница получили травмы различной степени тяжести.
Фото: instagram.com/artykovbatyr/
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