В Улан-Удэ спасатели вскрыли квартиру, из которой доносилась ужасная вонь

Находящегося внутри мужчину передали медикам





Днем 1 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил звонок от участкового, которому требовалось вскрыть квартиру в поселке Восточный в Улан-Удэ. Ранее к полицейскому обратились жильцы одного из домов, которые пожаловались на ужасный запах, доносящийся из квартиры. Дверь никто не открывал.

Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру, внутри которой оказался мужчина. Его передали медикам скорой помощи.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасателям регулярно приходится проникать в жилища жителей Бурятии. Так, 26 февраля жители одного из домов в Гусиноозерске через окно увидели на полу квартиры на первом этаже лежащее тело и вызвали участкового. Приехавшие на вызов спасатели вскрыли дверь с помощью гидравлического оборудования. Внутри был обнаружен 39-летний мужчина, его передали медикам.В этот же день в Улан-Удэ спасателям пришлось проникнуть в квартиру на пятом этаже, хозяину которой стало плохо. Для этого с помощью альпинистского снаряжения они спустились с чердака на балкон и вскрыли окно.Фото: «Номер один»