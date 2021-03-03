В Бурятии 10-летний мальчик случайно выстрелил в ребенка из ружья

Пострадавший находится в тяжелом состоянии





Вечером 2 марта в селе Подлопатки произошла трагедия. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 10-летний мальчик и его 8-летний товарищ пошли кататься на горку. Незадолго до происшествия старший ребенок в доме у своего родственника самовольно вскрыл с помощью подручных средств замки металлического сейфа, где хранилось охотничье гладкоствольное оружие «ИЖ-18». Достав из сейфа оружие, мальчик зарядил его одним патроном и вышел с ним на улицу. Во время игры на горке школьник случайно нажал на пусковой крючок ружья и ранил младшего товарища. Находящаяся неподалеку сестра потерпевшего немедленно сообщила о случившемся взрослым, которые вызвали скорую.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. Также будет дана правовая оценка условиям хранения огнестрельного оружия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Как рассказали в Минздраве Бурятии, ребенок получил огнестрельное ранение в области правого плечевого сустава и подмышечной области, травматический шок второй степени и анемию вследствие кровопотери. Ночью 3 марта мальчика санавиацией эвакуировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.«На данный момент проводится интенсивная терапия, подготовка к операции по ревизии и обработке раны с участием сосудистого хирурга из РКБ им. Семашко», - уточнили в Минздраве.Фото: Следственный комитет Бурятии