В Улан-Удэ появилось видео столкновения мотоцикла и внедорожника

На кадрах видно, что джип при повороте не уступил дорогу байкеру



ГИБДД Бурятии распространило видео сегодняшнего ДТП на ул. Бабушкина в Улан-Удэ с участием внедорожника «Лэнд Крузер Прадо» и мотоцикла «Сузуки». На кадрах видно, что водитель внедорожника поворачивает налево, пересекая встречную полосу, не уступая дорогу мотоциклу, находящемуся в зоне прямой видимости. Байк врезается в бок джипа, от удара мотоциклиста отбрасывает на другую полосу дороги. По счастливой случайности, на ней в это время нет автомобилей.





Как уже сообщал «Номер один», в результате столкновения 17-летний байкер получил травмы, их тяжесть сейчас оценивают медики.



Видео: ГИБДД Бурятии Как уже сообщал «Номер один», в результате столкновения 17-летний байкер получил травмы, их тяжесть сейчас оценивают медики.Видео: ГИБДД Бурятии