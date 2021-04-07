В центре Улан-Удэ иномарка разбилась об трамвай

Водитель не заметил трамвай во время поворота



Сегодня днем в Улан-Удэ на улице Балтахинова водитель автомобиля «Ниссан Авенир» врезался в трамвай. Видео с места ДТП попало в местный паблик «Аварийный комиссар Улан-Удэ».



- «Ниссан» двигался по улице Балтахинова, пошел на разворот и не заметил трамвай, - комментирует автор видео.



На кадрах видно, что передняя часть автомобиля почти вся разбита. В ГИБДД Бурятии отметили, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:15. К счастью, кроме автомобиля никто не пострадал.



фото: "Аварийный комиссар Улан-Удэ"