В Бурятии иномарка прошила дом

По словам очевидцев, перед столкновением автомобиль подпрыгнул на канаве





Сегодня утром на улице Аргадинская в посёлке Сужа произошло необычное ДТП: иномарка врезалась в середину дома, буквально прошив его.





Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», у машины, которой управлял пенсионер, отказали тормоза. Перед столкновением автомобиль подлетел на канаве как на трамплине и ударился в угол дома на уровне окон. В результате столкновения внутрь помещения обвалились бревна.





Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой. Точных данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, травмированы трёхмесячный ребёнок и женщина, находившиеся в доме.







Фото: Аварком кузов-салон»