В Бурятии водитель «Оки» попал в ДТП

Травмы получила пожилая пассажирка малолитражки





ДТП произошло утром 2 мая. 64-летний водитель автомобиля «Ока», следуя со стороны Старой Бряни в направлении Новой Бряни, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет.

Еще одно ДТП с пострадавшими случилось вечером в Закаменске. Там во дворе одного из домов на ул. Юбилейная столкнулись «Тойота Премио» и «Тойота Карина». В результате аварии травмы различной степени тяжести получил 64-летний пассажир «Карины». Мужчина доставлен в Закаменскую районную больницу.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в аварии пострадала 67-летняя пассажирка автомобиля. Женщина госпитализирована в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии