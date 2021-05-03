В Бурятии пожарные реанимировали обгоревшего мужчину

Сельчанина вытащили из горящего дома уже без сознания





В ночь с 2 на 3 мая в селе Мухоршибирь произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев полностью горела веранда и дом изнутри. Пожарные с помощью местных жителей через окно вытащили из горящего строения мужчину. Он был без сознания. Огнеборцы провели реанимационные мероприятия, после чего пострадавший задышал.

Открытое горение ликвидировали спустя полчаса после начала тушения. В результате пожара дом выгорел изнутри, пристроенная веранда уничтожена полностью. Пострадавший с ожогами госпитализирован в больницу.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, предположительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.Фото: pixabay.com