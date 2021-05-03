Молодой улан-удэнец украл крупную сумму у будущей тещи

Бывший детдомовец оказался серийным вором





В Улан-Удэ полицейские задержали 20-летнего горожанина, причастного к нескольким кражам.

Как сообщили в МВД Бурятии, с декабря 2019 года по январь 2020 года молодой человек совершил кражу крупной суммы у родителей девушки, вместе с которыми проживала пара. За месяц злоумышленник перечислил более 130 тысяч рублей со счета матери своей избранницы. Под различными предлогами пользуясь телефоном женщины и зная пароль к ее личному кабинету в банковском приложении, он похищал деньги. 17 тысяч рублей улан-удэнец перевел себе, воспользовавшись «мобильным банком» на телефоне отца спутницы.В 2021 году подозреваемый совершил еще четыре имущественных преступления.Так, 29 марта он попросил у друга гаджет, чтобы зайти в интернет, но так и не вернул. Похищенное парень тут же сдал в скупку.13 апреля молодой человек взял в аренду и не вернул две игровые приставки с дисками и джойстиками общей стоимостью около 100 тысяч рублей. Их он также за бесценок сдал в ломбард. 21 апреля аналогичным образом он распорядился с арендованным отбойным молотком. Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 360 тысяч рублей.«Молодой человек нигде не работает, воспитывался в детдоме. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и трижды скрывался от органов предварительного расследования. В содеянном признался», сообщили в МВД Бурятии.Сейчас фигурант заключен под стражу. Парень проверяется на причастность к другим преступлениям имущественного характера.Фото: МВД Бурятии