Жители Улан-Удэ почувствовали землетрясение

Сейсмособытие произошло в 16:46





В соцсетях жители Улан-Удэ сообщают о землетрясении, которое произошло сегодня в 16:46. Сейсмособытие ощутили многие горожане.





Согласно данным сайта Байкальского филиала Геофизической службы, землетрясение в 11:46 по московскому времени произошло на территории Монголии. Его магнитуда составила 5,6 балла.







«Сегодня в 16.46 (местного времени) произошел афтершок на территории Монголии с магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 60 км юго-западнее от н.п. Монды Тункинского района. Афтершок ощущался на территории Закаменского, Джидинского, Кабанского, Окинского и Тункинского районов. Организован сбор рабочих групп от администраций муниципальных образований по обследованию зданий и сооружений, социально-значимых объектов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», сообщили в МЧС Бурятии.







«Последний толчок очень сильно, 10-й этаж». «Только что на втором этаже хорошо ощутила». «Да жутковато. У меня даже пальма зашаталась». «Саяны. Трясло. Подвеска на двери качалась и кровать со мной трясло», - рассказывают улан-удэнцы.Землетрясение также почувствовали жители ряда районов Бурятии: Джидинского, Кяхтинского, Тункинского. О подземных толчках в соцсетях сообщают и иркутяне.Фото: «Номер один»