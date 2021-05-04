Жительница Улан-Удэ отдала крупную сумму за нарушение правил дорожного движения

Водитель не подала сигнал поворота при развороте и спровоцировала ДТП



Судебные приставы Хоринского районного отделения Управления ФССП России по Республике Бурятия взыскали с виновницы дорожно-транспортного происшествия свыше 100 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине автоледи, не подавшей сигнал световым указателем поворота соответствующего направления при совершении разворота. В результате ДТП владельцу пострадавшей машины был причинен имущественный ущерб.



В связи с тем, что на момент аварии у владелицы транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба с виновника ДТП.



"В ходе исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находившиеся на расчетных счетах в банках. Погашение задолженности в пользу пострадавшей стороны осуществлялось за счет денежных средств на счетах женщины, а также из её заработной платы. На сегодняшний день с автоледи взыскано 114 318 рублей материального ущерба, а также 8 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения", - добавили в ведомстве.



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