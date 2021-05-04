Прокуратура Бурятии начала проверку по факту гибели людей под лавиной

Надзорное ведомство установит обстоятельства случившегося и даст оценку произошедшему
Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщением о сходе снежной массы в местности, расположенной в 12 км от поселка Монды Тункинского района. По предварительным данным под снег попала группа из нескольких туристов. Надзорным ведомством будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка произошедшему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Напомним, 3 мая в 19:20 в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу от ЕДДС Тункинского района поступило сообщение о том, что на перевале "Горелый" пятеро туристов попали под сход лавины. Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом.
Фото: pixabay.com
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