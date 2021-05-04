В Бурятии мошенники представляются сотрудниками прокуратуры

На этот раз их жертвой едва не стал руководитель ветеринарной клиники



В Республике Бурятия не снижается активность телефонных мошенников. На этот раз обманные действия были направлены на предприятия, оказывающие лечебные услуги в г. Улан-Удэ, сообщает пресс-служб прокуратуры Бурятии.



27 апреля 2021 года руководителю ветеринарной клиники поступил телефонный звонок. Неизвестный, называя себя сотрудником прокуратуры республики, попросил оплатить цветочные букеты.



"Лишь превентивные действия банка, заблокировавшего сомнительный перевод, не позволили злоумышленнику получить направленные на его счет деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество", - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Фото: "Номер один"

