Прокурор запросил для Баира Жамбалова 10 лет колонии

Смягчающих вину обстоятельств гособвинитель в деле не обнаружил





Сегодня в Прибайкальском райсуде Бурятии продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-вице-спикера Хурала и бывшего главного бурятского «единоросса» Баира Жамбалова.

Напомним, по версии следствия, 5 января 2020 года возле села Батурино политик насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. В апреле того же года Баира Жамбалова задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сам «единоросс» всоей вины не признает, утверждая, что в момент ДТП за рулем внедорожника был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.Сегодня на суде выступил прокурор. Он попросил суд признать Жамбалова виновным и по совокупности преступлений приговорить его к 10 годам 3 месяцам колонии общего режима.«При наличии неопровержимых доказательств виновности в преступлении и избранного при этом способа защиты Жамбалов лишил себя возможности учета судом таких смягчающих вину обстоятельств как признание вины и раскаяние в содеянном, которое могли оказать существенное влияние на назначение наказания», - отметил в своем выступлении гособвинитель.Фото: «Номер один»