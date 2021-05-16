В Бурятии водитель мотоцикла сбил женщину и скрылся

Пострадавшая с травмами попала в больницу



14 мая около 7 часов вечера 32-летний водитель мотоцикла "Рейсер", следуя по ул. Комсомольская г. Гусиноозерск на пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1960 года рождения.



"В результате ДТП пешеход госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся, однако через час сам с повинной явился в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе ГИБДД Бурятии.



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