Житель Улан-Удэ обнаружил дома тело сына с десятками ножевых ранений

По подозрению в убийстве задержан 26-летний сельчанин, который пришел по этому адресу к девушке



В Октябрьском районе Улан-Удэ задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве местного жителя. Накануне вечером в квартире одного из домов по улице Ключевская столицы Бурятии обнаружено тело 26-летнего местного жителя с десятками ножевых ранений головы, туловища и конечностей. Убитого обнаружил отец, приехавший к сыну в гости.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 105 УК РФ (убийство).



- По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 26-летний молодой человек, приехавший в Улан-Удэ на заработки из сельской местности. В ближайшее время следователь приступит к его допросу, - сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По версии следствия, подозреваемый молодой человек приехал в Улан-Удэ из района республики на заработки, после чего в одном из приложений по телефону вступил в переписку с незнакомой девушкой, по приглашению которой 17 мая 2021 года около полуночи пришел к ней в гости.



- Однако двери квартиры ему открыл незнакомый юноша и предложил зайти. Подозреваемый, попросив воды, прошел на кухню, где схватил нож, напал на хозяина квартиры и нанес ему несколько десятков ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался. Затем злоумышленник обыскал квартиру, нашел деньги и ценности, которые сложил в чемодан и скрылся с ним с места происшествия, - добавили в сообщении.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. После допроса будет решаться вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.



Официальный пресс-релиз оставляет много вопросов, касающихся девушки, дававшей адрес будущему убийце. Кроме того, поражают действия подозреваемого, бросившегося жестоко убивать незнакомого человека.



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