В Улан-Удэ произошло ДТП с участием пяти машин

У виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО





Сегодня утром на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП с участием сразу 5 машин. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», водитель «Тойоты Исис» остановился для поворота налево, выкрутив колеса в сторону поворота. В этот момент в иномарку врезался ехавший позади микрогрузовик «Мазда Титан».







От удара «Тойота» столкнулась с машинами, ехавшими в плотном потоке в противоположном направлении: «Рено Дастер», «Тойотой Камри» и «Тойотой Калдиной».К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Как сообщается в паблике, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО.Фото: скриншоты видео «Аварком кузов-салон»