Баир Жамбалов обжаловал приговор

Вердикт Прибайкальского суда не устроил ни одну из сторон процесса



Адвокаты осужденного за смертельное ДТП возле села Батурино бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова обжаловали приговор. Соответствующая информация появилась на сайте Прибайкальского районного суда.

Напомним, 26 мая суд



Сам Баир Жамбалов вину в инкриминируемых преступлениях не признал. После вынесения приговора он вновь сообщил журналистам, что «не был за рулем той машины».



Напомним, ранее приговор



Фото: «Номер один» Напомним, 26 мая суд признал Баира Жамбалова виновным по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Судья Олег Абидуев приговорил бывшего главного единоросса республики к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.Сам Баир Жамбалов вину в инкриминируемых преступлениях не признал. После вынесения приговора он вновь сообщил журналистам, что «не был за рулем той машины».Напомним, ранее приговор обжаловали Максим Бурчевский , отец погибшей 17-летней Галины, а также прокуратура Бурятии . И потерпевший, и сторона гособвинения считают вынесенный приговор слишком мягким.Фото: «Номер один»