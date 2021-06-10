Суд оправдал жителя Бурятии, обвиняемого в сексуальном насилии над дочерью

За мужчину, на которого написала заявление жена, вступилось полдеревни





Оправдательный приговор суды выносят крайне редко. А если на скамье подсудимых человек сидевший, да еще и обвиняется в сексуальном насилии над ребенком, то обвинительный вердикт ему обеспечен. Недавно в суде Ангарска прозвучал приговор, выходящий из ряда вон, – жителя Бурятии, обвиняемого в сексуальном насилии над маленькой дочкой, оправдали. Это как раз тот случай, когда обвиняемому в столь чудовищном преступлении поверили не только односельчане, но и судья.

Житель Прибайкалья Денис В. попал под следствие по тяжкой статье о сексуальном насилии над дочерью полтора года назад. Все это время он находился под арестом в СИЗО Ангарска. Выйти из-за решетки на свободу мужчина уже не надеялся – кто поверит ранее сидевшему человеку?- За день до этого на суде прокурор запросил мне 12 лет лишения свободы, я уже настроился, что срок будет большой, поэтому сидел на заседании отстраненно, не вслушивался, что зачитывал судья. Вдруг мой адвокат повернулась ко мне и улыбается. Я спрашиваю: «Что такое?». А она мне: «Оправдали». Как оправдали? Это был шок, я до конца не верил, что суд во всем разберется. В конце судебного заседания даже извинился перед судьей, потому что раньше сомневался в правосудии, - делится Денис, который все еще находится в Иркутской области до вступления приговора в законную силу.Фигурант громкого дела ждет лишь одного – поскорее вернуться в Бурятию и увидеть дочку. Жену, написавшую на него заявление со страшным обвинением, он видеть не хочет. Денис признается, что давно ее простил.- Бог ей судья. От того, что я буду злиться на нее или мстить, ничего не изменится, - признается экс-арестант. – Для меня главное в жизни – это дочка. Да, я когда-то вел не очень правильный образ жизни, бывал в тюрьме, мне особо нечем было похвастать, а когда встретил жену и у нас родилась девочка, моя жизнь круто поменялась. Старался, чтобы они мною гордились, думал, вот оно - мое счастье…Действительно, за восемь лет, что прожил в небольшом поселке Баргузин, Денис заработал себе хорошую репутацию. Столяр - золотые руки. Друзья семьи вспоминают, что он постоянно работал, все деньги нес в семью, а с какой заботой и вниманием относился к супруге и дочери.- Начиная от полов и заканчивая стульями Денис все в доме сделал своими руками, - рассказывает Мария, друг семьи. - А какие ставни шикарные изготовил, ворота поставил, стайки выстроил. С ним Светлана (имя изменено) наконец почувствовала себя женщиной. Она не раз хвасталась, что у нее самый лучший муж на свете. Да, Денис такой. Он жене всегда дарил золото, цветы. На праздник мам обязательно тортик или что-то вкусненькое приносил. Дочку в садик водил и из сада забирал только он. На всех утренниках Денис был и администрации детского сада всегда помогал мебель починить или где что наладить.Денис взял Светлану с тремя сыновьями, четвертый – старший сын – остался с ее первым мужем. Сейчас экс-арестант признается, что на бывшие браки жены, на ее прошлое внимания не обращал – да, было, главное, что они теперь вместе и счастливы.Конфликты в семье начались задолго до того злополучного заявления. По словам Дениса, Светлана постоянно его ревновала, сложный характер и лидерские черты жены регулярно давали о себе знать. Ситуация усугубилась после того, как муж продал свою долю в трехкомнатной квартире в Ангарске. Средства от продажи жилья потратил на обустройство семейного гнездышка. Пробурил скважину и провел в дом воду, завел свиней.- Как-то поругались, она начала меня выгонять из дома – собирай вещи и уходи. Говорю, а куда пойду, квартиру ведь продал, у меня ничего нет. А она мне в ответ – куда хочешь, иначе я на тебя заявление напишу. За что? Найду, что написать. Хоть то, что ребенка совращаешь. Ничего себе номер. Говорю, да пиши, что хочешь, ерунду какую придумала. А она пошла и действительно написала, - вспоминает Денис.Накануне Денис с четырехлетней дочерью отдыхал у матери в Ангарске. По возвращении в семье случился разлад – по словам матери, девочка попросила ее «сделать так, как папа». Женщина подумала самое плохое и через какое-то время поговорила с мужем. Денис пришел в ужас от подозрений и отрицал все вымышленные обвинения. Да, он мазал дочке раздражение кремом, но не более того.- Как я могу такое сделать? Вы что? – негодует Денис. - Я что, ненормальный, что ли, детей трогать? Доча у меня единственный ребенок, родилась, когда мне было 37 лет. Я же нарадоваться на нее не мог, жену благодарил, что такой подарок мне преподнесла. Поверить не могу, столько грязи на меня вылили. Будто все это не со мной происходит.Когда Дениса арестовали, половина поселка не поверила словам его жены, несмотря на тяжесть обвинений. Что заставило людей поверить ему?- Мы с мужем видели жизнь Дениса изнутри, знали все перипетии, как жена ревновала его ко всем, вплоть до продавщиц в магазине. Даже к дочке маленькой ревновала, что слишком много времени ей уделяет. Светлана постоянно в ссорах угрожала мужу, что посадит его. Я сама слышала - телефон у Дениса с динамиком, так что рядом все слышно. Если у тебя муж такой плохой, почему же ты с ним ребенка оставляешь? На сенокос вместе отправляешь? В машине они поздно ездят? Значит, или ты плохая мать, или ничего, что написано в заявлении, не было, - делится Мария.Друзья Дениса не смогли остаться в стороне после его ареста. Они не просто поверили ему, но и помогли делом – собрали деньги на адвоката, регулярно отправляли передачки. Создали в соцсети группу, где все сочувствующие арестованному односельчанину могли узнать новости о его судьбе и договориться о совместной помощи.- Многие встали на защиту Дениса, - делится Мария. – За относительно короткий срок он зарекомендовал себя с хорошей стороны, для администрации поселка много сделал своими руками. Когда я его в первый раз увидела, да, осторожно посмотрела, а пообщавшись, поняла, что это очень добрый и светлый человек. Ну ошибался раньше человек, но, как говорится, от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Когда односельчане узнали, что Дениса оправдали, звонили и плакали. Вы не представляете, как мы были рады.Денис вышел на свободу в тапочках, джинсах и футболке. Деньги ему на одежду собирали всем миром.- Суд оставил за мной право на реабилитацию, компенсацию морального и материального вреда, - рассказывает Денис и продолжает: – Судья оказался адекватный, непредвзято отнесся ко мне. Он очень тщательно подошел к делу, каждую мелочь разбирал.Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что ребенок развит в соответствии с возрастом, при этом маму и папу любит одинаково, признаков психотравмы эксперты не выявили. Хотя мама настаивала на травмировании, говорила, что после возвращения из Ангарска девочка стала плохо спать, плакать, часто бегала в туалет. На вопрос адвоката, обращалась ли она по этому поводу к врачу, ведь у девочек особая гигиена, возможна инфекция или раздражение, мать ответила отрицательно.Через полгода в деле вдруг появились рисунки с гениталиями, якобы сделанные девочкой. Суд назначил дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу. Для специалистов было большим сомнением, что это рисовал ребенок. В этом возрасте у детей совершенно иное мышление, где нет гендерных особенностей. Кроме того, никаких других рисунков девочки, где бы она изображала цветочки-лепесточки, не представлено.Более того, пока шло разбирательство, Светлана постоянно добавляла какие-то новые подробности о муже. То он вдруг был наркоман и изготавливал наркотики, которые продавал детям, и это притом что Денис не пьет и не курит. Да и если бы такое было, в маленьком поселке его давно бы задержали. То вдруг рассказывает подробности, о которых ранее не было разговора.- Когда в деле начинают появляться такие новые моменты, поневоле засомневаешься, - делится нюансами дела адвокат Ольга Щапова. – У меня большая практика, и обычно по человеку видно, совершал он это или врет и пытается уйти от ответственности. В случае с Денисом не возникало сомнений, что он говорит правду, ему даже неудобно было произносить, что он смазывал девочку кремом. Складывалось ощущение, что жена хочет посадить мужа, он ей не нужен.Пока шло разбирательство, Светлана подала на развод. Сейчас экс-супругов связывает только дочь. Денис мечтает встретиться с девочкой, но сделать это ему придется только при содействии адвоката и органов опеки.- Я не лишен родительских прав и могу встречаться с дочерью. Я так по ней скучаю, не представляете. Она одна придавала мне силы все это время за решеткой. Сейчас все бумажки соберу и поеду к ней с подарками, - улыбается Денис.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: ok.ru