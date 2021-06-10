В Бурятии пропала 12-летняя школьница

Вчера вечером в Прибайкальском районе девочка вышла из дома и не вернулась

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», заявка на поиск в отряд поступила в половине первого ночи 10 июня. Оператор службы 112 сообщил о том, что 9 июня в 17 часов ушла из дома в поселке Кика Прибайкальского района и не вернулась несовершеннолетняя, 2008 года рождения.

- Добровольцы отряда в это время работали на другом поиске и тоже искали несовершеннолетних. За ночь инфорги отряда собрали информацию о произошедшем, сделали ориентировку, комплект карт на поиск, залили карты в навигаторы, объявили сбор на поиск, - сообщила пресс-служба отряда.

Приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза голубые.







Была одета: розовая футболка с сине-зеленым рисунком и стразами на груди, синие джинсовые шорты.

Сейчас добровольцы из Улан-Удэ, кто смог, отпросились с работы, и выезжают в район поиска. На месте работают прибайкальские добровольцы, сотрудники полиции, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Приоритетной зоной поиска определён лесной массив вблизи населённого пункта, который предположительно покинула девочка.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей или ее местонахождении просьба позвонить по номерам: 102, 112 или 8-800-700-54-52.





фото: Лиза Алерт