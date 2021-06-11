В Бурятии пропавшая школьница найдена живой

Девочку нашли на территории поселка





Пропавшая 9 июня в поселке Кика 12-летняя школьница найдена живой, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Подробности обнаружения девочки пока не сообщаются. По информации «Номер один», ее нашли на территории поселка. По неподтвержденным пока данным, все это время она находилась у соседей.







- Девочку нашли сотрудники полиции, с ней все в порядке. В настоящее время с ребенком работают сотрудники ПДН, устанавливаются обстоятельства пропажи и место нахождения ребенка в период розыска, - сообщили в пресс-службе МВД.



Напомним, в поисках пропавшей школьницы участвовали более 150 человек: местные жители, добровольцы, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств. Вчера они прочесали лес вблизи поселка, береговую линию реки Кики, осмотрели дома местных жителей, в том числе заброшенные, и надворные постройки. Сегодня к поискам девочки также подключались водолазы.