Жителя Бурятии осудили за оскорбление судьи

Мужчина обматерил служителя Фемиды после вынесения приговора





Прибайкальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в неуважении к суду.

«В январе 2021 в производстве мирового суда Прибайкальского района находилось уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого им в качестве оружия. При оглашении приговора осужденный, недовольный назначенным наказанием, высказался в адрес судьи нецензурной бранью», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений приговорил к 1 году 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com