В Улан-Удэ девушку изнасиловали на дне рождения

От сурового наказания насильника спасли ребенок и награды за достижения в спорте





Молодая жительница Улан-Удэ отправилась на вечеринку к подружке и оказалась наедине с насильником. Парень воспользовался тем, что девушке стало плохо, и надругался над ней. Заплаканной жертве насилия никто из друзей не поверил, но пришли на помощь случайные прохожие.

Тот день не обещал ничего, кроме веселья. На вечеринку Таню пригласила подружка – у ее друга был день рождения. Именинник отмечал праздник с юношеским размахом – заказал для друзей два номера в гостинице, где сначала компания выпивала, а затем, уже вечером, все отправились гулять в кафе.В кафе у Тани заболел живот, и она ушла в гостиницу. Позже туда же вернулись остальные, выпили еще и пошли в ночной клуб. Помимо Тани, остался и один из отдыхающих – 17-летний Олег. Он сказал, что его в клуб не пустят по возрасту, а потому будет в гостинице и приглядит за девушкой.Но приглядел он по-своему. Через некоторое время заплаканная Таня позвонила подружке, чтобы та скорее вернулась в номер. Она прибежала и встретила Таню у гостиницы, где и узнала об изнасиловании. Подруга завела девушку обратно в номер, вскоре вернулись и остальные участники дня рождения. Все обвинения Тани Олег отрицал, говорил, что ей все приснилось и она врет. Зареванная девушка пыталась доказать свою правоту, но ей никто не поверил….В шоковом состоянии она вышла из гостиницы и побрела по ночной улице. В таком отстраненном и потерянном состоянии ее заметили двое молодых людей, начали расспрашивать, что случилось. Затем к компании присоединились еще двое мужчин постарше. Добиться от девушки ответа им удалось примерно через полчаса. Узнав про изнасилование в гостинице, мужчины вызвали Росгвардию и скорую. Девушку увезли в отдел, где она написала заявление.Олега задержали, на допросе у следователя он свою вину признал и рассказал, как сломил сопротивление отбивавшейся от него девушки. Однако на суде отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.Суд изучил все доказательства по делу и проанализировал показания свидетелей, после чего вынес решение – обвиняемый в изнасиловании виновен. При определении размера наказания суд учел, что на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним. Кроме того, в качестве смягчающих вину обстоятельств учел раскаяние парня, наличие у него несовершеннолетней дочери, положительные характеристики и награды за достижения в спорте.- Суд признал молодого человека виновным в изнасиловании и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком в два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщила старший помощник прокурора Советского района города Улан-Удэ Надежда Иванютина.Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и обязал взыскать с осужденного 250 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.Приговор в законную силу не вступил.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: pixabay.com