Жители района в Бурятии бунтуют против своего главы

За отставку Александра Бурлакова даже устраивают «одиночные пикеты» в мессенджерах





Больше недели жители Заиграевского района проводят в местном Viber-сообществе «Аноним» одиночные пикеты по досрочной отставке главы района Александра Бурлакова. Ежедневно люди публикуют плакаты с лозунгами, обращенными к главе с призывом уйти в отставку.

Глава района Александр Бурлаков давно снискал у заиграевцев дурную славу. Год назад в редакцию «Номер один» обратились депутаты Заиграевского района, бывшие сотрудники администрации, а также простые жители райцентра и других населенных пунктов. Люди говорили, что им кажется странной ситуация, когда район республики возглавляет человек, находящийся под следствием по делу о коррупции. Исполняя обязанности главы района, Александр Бурлаков участвует в работе комитета по борьбе с преступностью, встречает членов правительства, главу республики. Заиграевцы отмечали, что с восстановлением полномочий оскандалившегося главы следовало повременить, пока не пройдет суд.Напомним, по версии следствия, в ноябре 2018 года глава района в отсутствие правовых оснований единолично принял решение о введении в Заиграевском районе режима «чрезвычайная ситуация». По его незаконному, как считают силовики, указанию сотрудники районной администрации подготовили фиктивные документы об отсутствии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства района необходимого запаса угля. В результате предоставленная из резервного фонда правительства республики субсидия в размере около 5 млн рублей необоснованно потрачена на нужды коммерческих организаций – такова позиция Следкома.Таким образом, фактически Бурлаков за счет бюджетных средств незаконно спонсировал две коммерческие организации, директором одной из которых является его знакомая, чем причинил имущественный вред бюджетной системе, сообщали в СУ СКР по Бурятии.Заиграевцы говорят, что в ходе следствия доказано, что у обоих предприятий ЖКХ имелся достаточный запас топлива.Помимо этого, предприятие ЖКХ поселка Заиграево продолжало пополнять запасы за собственный счет даже в момент введения ЧС, а предприятие ЖКХ села Новая Брянь в этот период позволяло себе крупные закупки не первой необходимости, такие как приобретение помещения под офис и автомобиля. Таким образом, финансовые возможности предприятий позволяли пройти отопительный период без проблем, и никакой угрозы системе теплоснабжения и жизнеобеспечения населения не существовало, сообщили жители района «Номер один».Уголовное дело направлено в суд весной 2020 года. В июне 2021 года Октябрьский районный суд вынес решение - Александр Бурлаков признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.С приговором глава не согласился и обжаловал его. Жалоба подана его защитником 7 июля. 12 августа должно было состояться заседание Верховного суда РБ, однако его отложили до 7 сентября.Заиграевцы обращаются с призывом к местным депутатам «не стоять в стороне», «не трусить» и «спасти район». Люди требуют нового главу и даже просят о возвращении народных выборов.Напомним, в кресле руководителя Заиграевского района Александр Бурлаков находится с 2013 года. Его полномочия истекали в сентябре 2018-го, однако он сохранил свой пост, став одним из первых глав районов Бурятии, назначенных по конкурсу. Хотя заиграевцы считали, что их лишили права выбора, а конкурсная комиссия была заведомо на стороне Александра Бурлакова, не оставив ни единого шанса альтернативным кандидатам. По этому поводу жители района даже провели митинг в Улан-Удэ.Глава республики Алексей Цыденов уже неоднократно заявлял о принятии решения о смене главы района. Так, 29 июля на встрече с жителями глава воодушевил людей грядущими переменами.- Вопросы, которые должны решаться, не решаются. Многие вещи глава района должен доносить и вместе решать. Я надеюсь, в ближайшее время поменяем главу района и как-то поживее вся ситуация будет развиваться, - говорил Алексей Цыденов.Перенос заседания суда почти на месяц вызвал волну недовольств среди населения.Район уже с начала 2019 года находится в безвластии. И хотя всем известно, что дни руководства района сочтены, время тянется, а район тем временем увядает, пишут жители района.Весной заиграевцы обращались с открытым письмом к главе Бурятии. В своем обращении подписанты указывали на многочисленные проблемы муниципалитета и провалы со стороны его руководства и просили Алексея Цыденова отправить в отставку главу Александра Бурлакова.Однако решающее слово будет за Верховным судом.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»