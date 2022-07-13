Алексей Цыденов высказался о состоянии промышленности в Бурятии

Начинается статья с задач, которые должна решать крупная промышленность в Бурятии.«Первое - это создание для наших людей рабочих мест и обеспечение им стабильной жизни. И это очень важно для десятков тысяч жителей республики, работающих в промышленности - иметь уверенность в завтрашнем дне, уверенном доходе и планах на будущее, - пишет Алексей Цыденов. - Второе. Республиканская промышленность - это налоги. Мы рассчитываем на промышленность, как на основного поставщика средств в республиканский бюджет, который в свою очередь идет на социальные нужды всех жителей Бурятии».При этом, как следует из материала, такое положение вещей не означает, что у правительства Бурятии есть какой-то приоритет промышленности перед тем же сельским хозяйством.Также глава Бурятии пишет, что создание новых производств – это всегда большие инвестиции. И немаловажно работать над сохранением существующих промышленных предприятий.«Несколько лет назад у промышленных предприятий республики ситуация была разная иногда диаметрально противоположная. Кто-то уверенно стоял на ногах, а кто-то был в стадии банкротства и ликвидации. Ниже я приведу примеры, - пишет глава. - Сейчас могу с уверенностью сказать, что мы справились с главной задачей – сохранили и приумножили промышленный потенциал республики».Среди заводов, которые Алексей Цыденов называет опорой экономики Бурятии - Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, Улан-УдэСтальмост, Приборостроительное объединение, Энгерготехномаш, Селенгинский Целлюлозно-картонный комбинат, Тимлюйские цементный и шиферный заводы.«Они получили такой технологический импульс в своем развитии, что уже невозможно говорить, дескать мы едем на багаже советского прошлого. Сейчас это современные модернизированные предприятия 21 века, которые будут работать на благо Бурятии целые десятилетия», - говорится в статье.Кроме того, глава упоминает и более мелкие предприятия по производству производящие электрощитовое и электроосветительное оборудование, литейные производства, мебельные предприятия, предприятия строительных и отделочных материалов, металлообрабатывающие предприятия, предприятия легкой промышленности и другие.При этом, главным промышленным активом глава республики называет кадры. Чтобы их сохранить и приумножить, нужны в том числе более высокие зарплаты. И работа в этом направлении идет.«Пример с Авиазаводом. В прошлом году, совместно с руководством завода, обратились к главе Ростеха Сергею Викторовичу Чемезову с просьбой об увеличении на заводе зарплат. Сергея Викторовича и уговаривать не пришлось, он лучше многих понимает значение нашего завода для страны в целом и в результате у работников авиазавода произошел рост зарплаты порядка 20 процентов».В своей статье глава Бурятии развеивает миф об отстраненности правительства от работы флагманов. По его словам, все регионы лоббируют свои производства. И ни одно крупное предприятие Бурятии без поддержки и лоббизма не обходится.«Как мы спасали “Улан-УдэСтальмост”? Это почти детективная история с личным привлечением таких общеизвестных персон как Герман Греф и Владимир Евтушенков. Основная проблема - Сбербанк, как главный кредитор завода, уже оформил решение о распродаже “Стальмоста” по кускам, грубо говоря, на металлолом. Чтобы банк изменил свое решение, нужен был инвестор - раз. И наполнение портфеля заказов - два. Я не буду сейчас рассказывать подробно, как мы искали покупателя на завод, и как мы стучались в кабинеты власти чтобы обеспечить предприятие заказами. Факт в том, что завод сохранен для Бурятии».Также Алексей Цыденов рассказывает об угрозе падения объемов заказа на ЛВРЗ, что привело бы к сокращениям людей. Но в результате переговоров с руководством РЖД и холдинга ЛокоТех этого удалось избежать. Тугнуйский угольный разрез рисковал потерять в объемах производства из-за «пробок» на железной дороге. Вопрос обсуждался на уровне президента страны, и в итоге «Тугнуй поехал».«Это только единичные примеры участия правительства Бурятии и влияния на экономику предприятий. В целом же идет постоянный мониторинг их деятельности, и короткая связь. Мы держим руку на пульсе всех заводов, причем как здесь с менеджментом, так и в Москве с собственниками. И вмешиваемся в их работу, зачастую без всякого стеснения. Интересы Бурятии в холдингах защищаются крепко, иногда если необходимо, с применением методов административного давления. Они об этом знают».Заканчивает свою статью глава Бурятии словами об участии крупных предприятий в жизни тех районов, где они расположены.«Уважение к работникам и патриотизм к предприятию должны начинаться не только за станками, но и в местах их проживания. Увеличение социальной ответственности директоров крупных предприятий – одна из задач правительства региона в ближайшем будущем».По информации «Номер один», это лишь первая статья из запланированных пяти, в которых Алексей Цыденов намерен подробно рассказать о состоянии дел в экономике и отдельных ее отраслях.Фото: пресс-служба главы Бурятии