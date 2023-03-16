Политика и власть 16.03.2023 в 16:35

Отец и сын из Бурятии погибли в Украине

Спасенный сослуживцами танкист скончался в госпитале вскоре после смерти сына-военнослужащего
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Текст: Алена Завывалова
Отец и сын из Бурятии погибли в Украине

В Бурятии скорбят по погибшим в Украине уроженцам Джидинского района. Оба мужчины – из одной семьи, проживающей в селе Джида. Первым из жизни ушел 24-летний Игумнов Расим Геннадьевич – его жизнь оборвалась 31 декабря 2022 года. Спустя два месяца 22 февраля не стало отца молодого военного – Федосеева Андрея Николаевича. Он умер в военном полевом госпитале от полученного ранения.

К слову, ранее в соцсетях распространился видеоролик, где упомянули об обстоятельствах ранения Андрея Федосеева. На кадрах российские военные прячутся в яме на поле боя. Они передают привет и ведут повествование на фоне взорванного танка в районе Угледара. Танкисты смогли покинуть подбитую машину живыми и в ходе отхода заметили раненого Андрея. На видео он все еще жив, но лежит без движений.


«Это мой танк горит. Сейчас минут через 30 БК (боекомплект – Прим. ред.) начнет [детонировать]. Мины летают. Вот – прилетела [слышится взрыв]. Нормально все! Андрюху спасли из Джиды, два дня уже раненый в ногу лежит. Все нормально, перебинтовал, укол поставил. Всем большой привет прямо с передовой, из прямых уст о том, что здесь творится. А здесь – …»,

- рассказывает военный на кадрах.


На кадрах видны и другие военнослужащие, лежащие в яме.



К сожалению, Андрей Федосеев все же скончался позднее – об этом рассказали сегодня в районной газете «Джидинка». В СМИ опубликовали сразу два некролога – сначала об Андрее Федосееве, затем об Игумнове Расиме.

Так, наш земляк Федосеев Андрей Николаевич родился 10 июня 1978 года в поселке Джида. Отмечают, что он отличался дружелюбием, общительностью и жизнерадостностью.

«В 1995 году закончил 10 классов Джидинской средней школы. С 1996 года по 1998 год проходил срочную военную службу в рядах Российской Армии. После прохождения службы вернулся в родной посёлок, начал свою трудовую деятельность. Работал на мазутном участке и в воинской части. После ликвидации воинских частей работал вахтовым методом за пределами Бурятии. Также трудился в ООО "Российские железные дороги". С 2021 года по 2022 год принимал участие в военных сборах»,

- пишут об Андрее.
23 сентября 2022 года его забрали на СВО в рамках частичной мобилизации. 22 февраля 2023 года от полученных ран Андрей Николаевич скончался в военно-полевом госпитале.

«У него осталась любящая семья: сестра, супруга и дети. Для родных, друзей и земляков Андрей Николаевич навсегда останется любящим мужем, заботливым отцом, отзывчивым, чутким братом и товарищем», 

- добавляют о погибшем.
В свою очередь, сын танкиста  - Игумнов Расим Геннадьевич родился 10 сентября 1998 года также в посёлке Джида. Семья была многодетная – в ней воспитывались пятеро детей. Расим был третьим ребенком. В 2015 году 24-летний Расим закончил 9 классов Джидинской СОШ. После окончания школы переехал в Улан-Удэ и начал самостоятельную жизнь, работал. Принимал активное участие в общественной жизни школы и родного села.

«По характеру был отзывчивым, добрым, ответственным. Любил свою семью, с особой теплотой относился к своим родителям, братьям и сёстрам, дорожил товарищами. Мама Расима Генадьевича - социальный работник в селе Джида, она помогает одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью»,

- добавляют о парне.
Расим ушел на фронт добровольно вслед за папой в ноябре 2022 года. К несчастью, пока вся страна ждала новогоднюю ночь, 31 декабря его не стало.

Похоронят отца и сына в один день – завтра, 17 марта в селе Джида. Там же пройдет траурная церемония прощания у здания местной школы.


Фото: коллаж "Номер один"; скриншоты из видео

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СВО Украина некролог джидинский район

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