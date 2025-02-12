Политика и власть 12.02.2025 в 16:11
Шесть человек пытаются стать главой района в Бурятии
В их числе есть даже пенсионер
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 6 кандидатов допустили на конкурс по избранию нового главы Баргузинского района. Сам конкурс пройдет 26 февраля, на нем кандидаты презентуют комиссии свои программы.
Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», в числе претендентов: замначальника «Стрелковой команды станции Улан-Удэ» по кадрам и соцвопросам Константин Хамаганов, бывший первый заместитель руководителя администрации Закаменского района Александр Тудунов, заместитель главы Баргузинского района Амгалан Данзанов, гендиректор ООО «Янтарь» Баир Протасов, сотрудник туристского информационного центра «Байкал» Алексей Халматов и пенсионер из Турки Алексей Башаров.
Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор 26 февраля, впоследствии предстанут перед депутатами райсовета. За ними будет окончательный выбор нового главы.
Напомним, прежний глава Баргузинского района Михаил Мишурин был уволен за пьяное ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые у Михаила Мишурина взяли после аварии.
Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», в числе претендентов: замначальника «Стрелковой команды станции Улан-Удэ» по кадрам и соцвопросам Константин Хамаганов, бывший первый заместитель руководителя администрации Закаменского района Александр Тудунов, заместитель главы Баргузинского района Амгалан Данзанов, гендиректор ООО «Янтарь» Баир Протасов, сотрудник туристского информационного центра «Байкал» Алексей Халматов и пенсионер из Турки Алексей Башаров.
Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор 26 февраля, впоследствии предстанут перед депутатами райсовета. За ними будет окончательный выбор нового главы.
Напомним, прежний глава Баргузинского района Михаил Мишурин был уволен за пьяное ДТП, в которое он угодил в конце ноября прошлого года. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые у Михаила Мишурина взяли после аварии.
Тегибаргузинский район глава