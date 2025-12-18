Политика и власть 18.12.2025 в 16:21

В Бурятии партия «Новые люди» помогла начинающему предпринимателю создать игру «Политическая монополия»

Её разработала студентка ВСГУТУ
Текст: Иван Иванов
В Бурятии партия «Новые люди» помогла начинающему предпринимателю создать игру «Политическая монополия»
Уникальную стратегическую настольную игру в сфере международных отношений под названием «Политическая монополия» разработала студентка Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Мария Елаева. Проект сочетает классический игровой формат с цифровыми технологиями, механиками дипломатии и геополитики, позволяя в увлекательной форме осваивать сложные мировые процессы. Свой образовательный стартап студентка создала с помощью программы молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Она представила его в Москве на общероссийском финале.

«Миллионы молодых людей в России мечтают открыть своё дело — но многие сомневаются, что у них получится. Наша цель — чтобы как можно больше молодых людей решились стать предпринимателями. Ведь чем сильнее экономика, тем больше в ней счастливых людей, которые заняты любимым делом. Будущее построят те, кто сегодня только заканчивает школу или учится в вузе. Главное — вдохновить их и создать возможности», — отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.


Финал восьмого сезона программы собрал более 200 команд молодёжных предпринимателей со всей России. Их идеи оценили эксперты, в число которых вошли представители крупных корпораций, а также депутаты Госдумы.

Обучение участников программы проходило по трём трекам. Первый был ориентирован на базовое предпринимательство. Второй — на инновационные стартапы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой и другими перспективными направлениями. Третий был связан с урбанисткой и созданием комфортной городской среды. Кроме того, в восьмом сезоне открылось новое направление программы — «Лидеры». Оно позволяет участникам развить навыки управления коллективами.


В 2026 году стартует девятый сезон программы. Присоединиться к нему могут все желающие студенты вузов и колледжей. 

Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы запустили более 109 тысяч выпускников программы.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
новые люди

