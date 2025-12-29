Республика Бурятия – проводник сотрудничества со странами северо-восточной Азии

Значимые успехи у Бурятии с Монголией имеются в гуманитарной области. Это обучение монгольских студентов в вузах и колледжах Бурятии, в том числе по гранту региона, и школьников в г. Кяхте, которым уже воспользовались более 250 студентов и 30 школьников из Монголии. Это обменные гастроли театров. Театр оперы и балета и театр Бурдрамы хорошо известны монгольскому зрителю, а Русский драмтеатр в этом году выступил в Монголии после долгого перерыва. Это инициативы Бурятии по созданию первого российско-монгольского телеканала AIST Global и редакции «Русское радио» в Улан-Баторе. Такая работа укрепляет дружбу с нашим соседом и вносит вклад в развитие культурно-гуманитарных связей России и Монголии в целом.





— Развивалось сотрудничество с Белоруссией, в том числе в рамках Рабочей группы правительства Бурятии и Госкомитета по науке и технологиям Республики Беларусь, очередное заседание которой прошло в Улан-Удэ, с Узбекистаном в этом году Бурятия подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Каракалпакстан, с Казахстаном и другими странами СНГ, а также со странами, в которых распространен буддизм. Хотя Международный буддийский форум, инициированный в 2023 году Бурятией, прошел в этом году в Калмыкии, заложенные на полях 1-го и 2-го форумов в Бурятии контакты получили продолжение – с Вьетнамом, Китаем, Мьянмой, Непалом.





— Давайте начнем с Монголии, где у Бурятии накоплен бесценный опыт и контакты, обусловленные не только географическим положением, но и общностью культуры и традиций народов. Республика Бурятия успешно развивает сотрудничество с г. Улан-Батором и аймаками Монголии в области образования, здравоохранения, туризма, культуры, спорта и экономики. Активный диалог идет на разных уровнях: по линии органов власти (в этом году подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве с Булганским аймаком), вузов, профильных учреждений. Многие важные мероприятия на монгольском треке проводятся именно в Бурятии, например, Первый форум ректоров вузов России и Монголии, собравший в июле с.г. представителей 53 российских и 13 монгольских вузов. На его полях при Бурятском госуниверситете был открыт Центр монгольского языка и культуры.Ориентиры для Бурятии и других регионов по дальнейшим отношениям с Монголией содержатся в Среднесрочной программе действий по развитию межрегионального сотрудничества России и Монголии до 2030 года, подписанной в ходе Первого форума регионов двух стран в декабре с. г. в Иркутске.Что касается Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией, это важное достижение прежде всего в интересах выравнивания торгового баланса между Россией и Монголией, о чем давно говорили монгольские партнеры. Наши страны документ ратифицировали, после проведения соответствующей процедуры парламентами других стран ЕАЭС соглашение вступит в силу, монгольские компании получат возможность беспошлинной торговли на рынке ЕАЭС, а российские товары в Монголии — дополнительные конкурентные преимущества. Российско-монгольские выставки-ярмарки в г. Улан-Удэ показывают взаимный интерес бизнеса к их организации и спрос населения на товары. На их площадке заключались контракты не только с бурятскими компаниями, но и с представителями других регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.Отмечу сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь отдельно следует сказать о переходе к Бурятии на 2026-2027 годы председательства в Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), в которую входят 91 регион 9 стран, из них на правах членов – от России, Китая, КНДР, Монголии, Республики Корея и Японии, на правах членов-корреспондентов – от Вьетнама, Казахстана и Киргизии. За почти 30 лет существования Ассоциация, Секретариат которой находится в Республике Корея, показала себя эффективной многосторонней платформой межрегионального диалога. Председательство каждые два года переходит по принципу ротации, предыдущим председателем была провинция Ляонин, КНР. Уже в 2026 году Бурятия как новый председатель примет ключевые мероприятия с большим количеством иностранных гостей и станет проводником сотрудничества со странами СВА. Активное использование этого уникального механизма для реализации совместных инициатив не только между странами-участницами, но и в целом в Североазиатском макрорегионе поддерживается МИД России.Конечно же, отдельно нужно сказать о международных мероприятиях Бурятии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия окончания Второй мировой войны, в том числе совместных с Монголией, такие как съемка документального фильма, концерты, уроки и спортивные мероприятия для школьников, фотовыставки, поисковые экспедиции, участие в главных торжествах на территории сторон.Фото: из архива Представительства МИД