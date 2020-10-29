Мэрия Улан-Удэ отменила распоряжение, попахивающее коррупцией

Оно касалось работы управляющих компаний





Прокуратура Бурятии провела антикоррупционную экспертизу методики определения рейтинга управляющих организаций, утвержденной распоряжением администрации Улан-Удэ. Выявлены коррупциогенные факторы.

«Методика содержала неопределенные критерии оценки деятельности управляющих организаций по ряду показателей, которая на практике могла привести к произвольному распределению баллов. Кроме того, правовой акт содержал не основанные на нормах законодательства предписания для ресурсоснабжающих организаций по ежегодному предоставлению в Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ сведений о задолженности управляющих организаций за коммунальные ресурсы», рассказали в надзорном ведомстве.Для исключения коррупциогенных факторов прокуратура республики направила в мэрию представление, по итогам рассмотрения которого распоряжение администрации Улан-Удэ отменено.Фото: «Номер один»