Депутаты Хурала изменили Конституцию Бурятии

На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты первым же вопросом рассмотрели изменения в Конституцию республики. О том, зачем менять основной закон, рассказал зампред правительства – руководитель аппарата главы республики Алдар Гулгенов.По его словам, эти изменения нужны, чтобы привести Конституцию Бурятии в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». По факту в тексте меняется формулировка: если раньше было прописано, что глава региона «является гарантом прав и свобод человека и гражданина», то теперь будет написано, что он «обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина».- Уточняющее изменение предлагается внести в пункт «в» статьи 74 Конституции Республики Бурятия, определяющей функционал высшего должностного лица, и закрепить за главой Республики Бурятия полномочие по руководству правительством Республики Бурятия, - пояснил Алдар Гулгенов.Также уточняются полномочия Народного Хурала по участию законодателей в формировании правительства Бурятии. А в 86-й статье Конституции республики убираются дублирующие нормы закона.Фото: «Номер один»