Политика и власть 23.04.2024 в 11:20

Депутаты Хурала изменили Конституцию Бурятии

В основном законе прописали, что глава республики обеспечивает защиту прав и свобод человека
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Текст: Станислав Сергеев
Депутаты Хурала изменили Конституцию Бурятии
На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты первым же вопросом рассмотрели изменения в Конституцию республики. О том, зачем менять основной закон, рассказал зампред правительства – руководитель аппарата главы республики Алдар Гулгенов.

По его словам, эти изменения нужны, чтобы привести Конституцию Бурятии в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». По факту в тексте меняется формулировка: если раньше было прописано, что глава региона «является гарантом прав и свобод человека и гражданина», то теперь будет написано, что он «обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина».

- Уточняющее изменение предлагается внести в пункт «в» статьи 74 Конституции Республики Бурятия, определяющей функционал высшего должностного лица, и закрепить за главой Республики Бурятия полномочие по руководству правительством Республики Бурятия, - пояснил Алдар Гулгенов.

Также уточняются полномочия Народного Хурала по участию законодателей в формировании правительства Бурятии. А в 86-й статье Конституции республики убираются дублирующие нормы закона.

Фото: «Номер один»
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