Уволенная из мэрии Улан-Удэ Анастасия Кузовлева нашла новую работу

Она возглавила городской центр занятости





По информации «Номер один», бывший руководитель Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева нашла новую работу. На днях она возглавила Центр занятости населения Улан-Удэ. Учредителем этой организации выступает Республиканское агентство занятости населения.