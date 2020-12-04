Уволенная из мэрии Улан-Удэ Анастасия Кузовлева нашла новую работу

Она возглавила городской центр занятости
По информации «Номер один», бывший руководитель Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ Анастасия Кузовлева нашла новую работу. На днях она возглавила Центр занятости населения Улан-Удэ. Учредителем этой организации выступает Республиканское агентство занятости населения.
Напомним, пост председателя комитета по земле и имуществу Анастасия Кузовлева заняла 31 декабря 2013 года, до этого в течение двух лет была его зампредом. Почти сразу после назначения имя чиновницы стало мелькать в скандальных историях, связанных с предоставлением земельных участков.
В ноябре 2019 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков освободил Анастасию Кузовлеву от занимаемой должности. Поводом для такого решения стал игровой клуб, который обнаружили на территории муниципального учреждения КСК. Формально же чиновница написала заявление «по собственному желанию».
Анастасия Кузовлева считалась одной из самых красивых женщин в стенах мэрии. По поводу своего увольнения она написала большой пост в соцсети, где выставила себя жертвой интриг и сплетен. Чем она занималась целый год после увольнения, неизвестно, возможно, просто отдыхала.
Фото: «Номер один»
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