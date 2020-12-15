У Хурала Бурятии забирают полномочия по согласованию прокурора

По большому счету, это было лишь формальностью



Прокуратура Бурятии инициировала изменения в республиканский закон «О Народном Хурале РБ», которые лишаю парламент полномочий по согласованию кандидатуры прокурора. Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральное законодательство.

Теперь, согласно последним поправкам в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», региональные прокуроры будут назначаться на должность президентом России после консультаций с Советом Федерации. Парламенты субъектов из процесса назначения полностью исключаются.



Отметим, согласование прокуроров в Народном Хурале по большому счету носило формальный характер – республиканский парламент никогда не возражал против предложенных кандидатур. Так, летом 2017 года, когда на должность прокурора внесли кандидатуру Галины Ковалевой, за ее утверждение



Фото: «Номер один»



Теперь, согласно последним поправкам в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», региональные прокуроры будут назначаться на должность президентом России после консультаций с Советом Федерации. Парламенты субъектов из процесса назначения полностью исключаются.Отметим, согласование прокуроров в Народном Хурале по большому счету носило формальный характер – республиканский парламент никогда не возражал против предложенных кандидатур. Так, летом 2017 года, когда на должность прокурора внесли кандидатуру Галины Ковалевой, за ее утверждение проголосовал 51 депутат из 52 присутствующих, и лишь один высказался против.Фото: «Номер один»