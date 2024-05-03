Пропавший в Улан-Удэ ребенок был убит отчимом





Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности трагической судьбы 4-летнего мальчика, который пропал 27 апреля на ул. Пристанская в Улан-Удэ. Его тело позже было обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому, где проживала семья.





Как выяснили следователи, мальчик проживал дома с матерью и ее сожителем. Отчим ненавидел ребенка и последние несколько месяцев систематически избивал его.





Днем 27 апреля мужчина как обычно за различные незначительные провинности бил мальчика, в том числе по голове. От одного из таких ударов ребенок потерял сознание и умер. Тогда отчим спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына и начала поиски, к которым затем подключились правоохранительные органы и волонтеры.







«В ходе психо-физиологического исследования с помощью полиграфа у отчима были обнаружены реакции, свидетельствовавшие о том, что мужчина знает, где находится ребенок. После этого был проведен дополнительный осмотр дома и надворных построек с использованием различной криминалистической техники, и обнаружено тело мальчика», - рассказали в Следственном комитете.







В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Решается вопрос о заключении его под стражу.







Фото: Следственный комитет Бурятии