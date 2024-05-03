Происшествия 03.05.2024 в 07:38

Пропавший в Улан-Удэ ребенок был убит отчимом

Разоблачить изверга помог полиграф
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Текст: Андрей Константинов
Пропавший в Улан-Удэ ребенок был убит отчимом

Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности трагической судьбы 4-летнего мальчика, который пропал 27 апреля на ул. Пристанская в Улан-Удэ. Его тело позже было обнаружили внутри стиральной машинки в гараже, пристроенном к дому, где проживала семья.

Как выяснили следователи, мальчик проживал дома с матерью и ее сожителем. Отчим ненавидел ребенка и последние несколько месяцев систематически избивал его.

Днем 27 апреля мужчина как обычно за различные незначительные провинности бил мальчика, в том числе по голове. От одного из таких ударов ребенок потерял сознание и умер. Тогда отчим спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына и начала поиски, к которым затем подключились правоохранительные органы и волонтеры. 

«В ходе психо-физиологического исследования с помощью полиграфа у отчима были обнаружены реакции, свидетельствовавшие о том, что мужчина знает, где находится ребенок. После этого был проведен дополнительный осмотр дома и надворных построек с использованием различной криминалистической техники, и обнаружено тело мальчика», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего). Решается вопрос о заключении его под стражу.

Фото: Следственный комитет Бурятии

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