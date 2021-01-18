Блогер составил топ-5 кандидатов на вылет из правительства Бурятии

Эрдэм Гомбоев сделал прогноз о том, какие министры покинут свои кресла





Известный блогер Эрдэм Гомбоев в социальных сетях высказал мнение о том, кто из высокопоставленных чиновников Бурятии не войдет в состав нового правительства. На своей странице в фейсбуке он составил антирейтинг нынешних министров и зампредов.