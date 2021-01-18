Блогер составил топ-5 кандидатов на вылет из правительства Бурятии

Эрдэм Гомбоев сделал прогноз о том, какие министры покинут свои кресла
Известный блогер Эрдэм Гомбоев в социальных сетях высказал мнение о том, кто из высокопоставленных чиновников Бурятии не войдет в состав нового правительства. На своей странице в фейсбуке он составил антирейтинг нынешних министров и зампредов.
– Первые на вылет – это старая команда во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства, он же зампред по развитию сельских территорий. Говорить тут особо нечего – все видите своими глазами. Даже в родном улусе министра Аргаде большая часть жителей уехали, целые улицы пустых домов. Далее, министр образования Баир Жалсанов. Управленец так себе, программу по бурятскому языку написал, мягко говоря, очень плохо. Татьяна Быкова, министр социальной защиты. На её совести все дети-сироты которые не получили положенное жилье. Очередь только растёт, – отметил Гомбоев.
По словам блогера, министр земельных и имущественных отношений Маргарита Магомедова «пожалуй, единственный, кого можно было оставить на посту из команды прежнего главы».
– Николай Рузавин, министр строительства - на вылет. Из свеженазначенных - Екатерина Кочетова, Алексей Хандархаев, Александр Аюшеев, Мария Бадмацыренова, ну и Дарья Архинчеева (ликвидируют министерство по инвестициям). Это мой дилетантский прогноз, то, как я вижу мир, отнеситесь скептически, – поясняет Эрдэм Гомбоев.
Ранее блогер писал о том, что отставка правительства «в любом случае позитивный шаг» по его мнению. Он отметил, что в первую очередь видит необходимость в избавлении от старой команды чиновников.
– Отставка правительства Бурятии в любом случае позитивный шаг. Даже если большинство министров останутся на своих местах. В первую очередь нужно избавиться от пенсионеров и чиновников из прежней команды. Какой бы эффективный не был министр, у каждого есть жизненный цикл, ресурс который вырабатывается. Даже у молодых. И в принципе видно, кто идет в рост, а кто по горизонтали, которая априори в нынешних ситуациях есть плохо. Нужно расти, показывать результаты не на грани статистикой погрешности, – пишет блогер.
Напомним, 15 января Алексей Цыденов в полном составе отправил правительство в отставку, причем, не только министров, но и всех зампредов. Сейчас они все работают с приставкой «и.о.». Глава мотивировал свое решение желанием повысить эффективность по отдельным направлениям работы правительства. По данным источников «Номер один», большая часть министров и зампредов сохранят свои посты и войдут в новый состав правительства.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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