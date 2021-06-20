В Бурятии от коронавируса полностью привито 122 тысячи человек

Еще почти 158 тысяч населения привито только первым компонентом



В Бурятии 122 488 человек полностью привиты от коронавируса, 157 837 - только первым компонентом, сообщили в правительстве Бурятии.





Готовящееся решение –

Напомним , в Бурятии прорабатывается вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача республики Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. Будут определены категории людей, наиболее часто заражающихся COVID-19, а также – так называемые профессиональные «группы риска». Иными словами, работники сфер и профессий, чьи обязанности предполагают постоянные контакты с людьми.Готовящееся решение – прямое следствие ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике и низкими темпами прививочной кампании. Так, на утро 20 июня в Бурятии зарегистрировано 243 новых случаев. 19 июня умерло 12 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией COVID-19.

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