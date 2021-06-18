В Бурятии ситуация с COVID-19 может привести к локдауну

В больницах находятся 2 437 пациента с новой коронавирусом, число свободных коек на пределе





Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 41 197. Это на 226 случаев больше, чем было в четверг, 54% (21 667) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 986 человек, за минувшие сутки умерли семь человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 159 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц — 10 546 человек.



В стационарах получают лечение 2 437 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 1998. В отделениях реанимации находится 132 пациентов (из них старше 65 лет — 78), на ИВЛ — 101 пациент (из них старше 65 — 59), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 75.



Амбулаторное лечение проходят 9 738 человек



Всего выздоровели от коронавируса 39 640 (+78) человек, дополнительно сняты с наблюдения 237 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 2 662 койки: занято — 2 437, свободно — 225 коек. Занятость коечного фонда составляет 91,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 5 919 человек, с нарастающим итогом — 1 063 554 человек.



Ситуация с третьей волной коронавируса в республике близка к введению локдауна, считают специалисты. Властям республики придется вводить его не по своему желанию. Этого потребуют объективные показатели – соотношение суточного прироста больных с числом свободных мест в больницах.



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