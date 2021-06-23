В Бурятии, все-таки, объявлен жесткий локдаун

Режим нерабочих дней введен в республике с 27 июня по 11 июля



В Бурятии на две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озера Щучье. Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.



Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время в расширенном пресс-релизе. В четверг будет опубликован указ главы Бурятии, в котором будут прописаны все пункты ограничительных мероприятий. Точный перечень организаций, который продолжат работу, будет опубликован чуть позднее



Заметим, что всего этого следовало ожидать, как следствия низкой дисциплины населения, игнорирующего меры профилактики коронавируса, и низких темпов вакцинации. И власти об этом предупреждали неоднократно.







Из выявленных за прошедшие сутки больных – 183 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц — 14 332 человек.



В стационарах получают лечение 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 2 440. В отделениях реанимации находится 167 пациентов (из них старше 65 лет — 87), на ИВЛ — 124 пациентов (из них старше 65 — 66), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 93.



Амбулаторное лечение проходят 14 367 человек. Всего выздоровели от коронавируса 40 106 (+87) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 3 093 койки: заняты — 2 866, свободно — 227 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,7%.



На сегодняшний день в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компоненотом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126418 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.



Фото: pixabay.com В Бурятии на две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, сообщили в пресс-службе правительства региона.Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала и озера Щучье. Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время в расширенном пресс-релизе. В четверг будет опубликован указ главы Бурятии, в котором будут прописаны все пункты ограничительных мероприятий. Точный перечень организаций, который продолжат работу, будет опубликован чуть позднееЗаметим, что всего этого следовало ожидать, как следствия низкой дисциплины населения, игнорирующего меры профилактики коронавируса, и низких темпов вакцинации. И власти об этом предупреждали неоднократно. Как сообщал «Номер один» , число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 42 435. Это на 258 случаев больше, чем было во вторник. Из них 52% (22 106) приходится на жителей Улан-Удэ.. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1066 человек, за минувшие сутки умерли 20 человек.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 183 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц — 14 332 человек.В стационарах получают лечение 2 866 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 2 440. В отделениях реанимации находится 167 пациентов (из них старше 65 лет — 87), на ИВЛ — 124 пациентов (из них старше 65 — 66), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 93.Амбулаторное лечение проходят 14 367 человек. Всего выздоровели от коронавируса 40 106 (+87) человек.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 3 093 койки: заняты — 2 866, свободно — 227 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,7%.На сегодняшний день в республику поступило 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компоненотом привито 162 557 человек. Завершили вакцинацию 126418 человек. Остаток вакцины в медицинских организациях республики составляет 22 493 дозы.Фото: pixabay.com