Акция «Безопасные каникулы» прошла на вокзале Улан-Удэ

Юным пассажирам перед посадкой в поезд напомнили о правилах безопасности



На железнодорожном вокзале Улан-Удэ детям и подросткам перед посадкой в поезд напомнили о правилах безопасного поведения на объектах магистральной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Акцию «Безопасные каникулы», направленную на профилактику травматизма среди несовершеннолетних, организовали железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции. Прямо на перроне они провели для юных пассажиров поездов дальнего следования и электричек короткий инструктаж по безопасности, а также вручили им тематические сувениры.



Отметим, что с начала 2021 года на путях Восточно-Сибирской железной дороги травмировано 27 граждан, в том числе 19 - со смертельным исходом. Тревожную статистику, в частности, пополнили 4 случая травмирования несовершеннолетних, 3 из которых закончились трагически.



Основной причиной травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры становится пренебрежение элементарными требованиями безопасности. А именно: переход путей в неположенном месте, попытка пролезть под вагоном стоящего поезда, нахождение вблизи движущихся составов в состоянии алкогольного опьянения и т.д.



Фото: ВСЖД



