Что реально происходило на «Байкальской ривьере»?

Бизнес «предъявлял» властям и делился опытом выживания в пандемию



Совет регионов «Опоры России» прошедший на прошлой неделе на Байкале стал широко известен из-за антиковидных нарушений. Впрочем, на мероприятии было интересно и без коронавирусной темы. Крупные банки России, правительство Бурятии экспертное сообщество провели дискуссии о том, как помочь малому и среднему бизнесу в стране и в Бурятии. Как сообщают организаторы, первоначально планировалось собрать более 300 бизнесменов страны. Однако в связи с эпидобстановкой для бизнесменов оставили только онлайн формат - трансляцию в ютуб, а в «Байкальской ривьере» собралось человек 60 спикеров, руководителей «Опоры России» из других регионов.



Политическая блажь сравнений



С нарушениями пандемийных ограничений все уже ясно, и развивать эту тему бессмысленно. Во время ужина были нарушены правила. Роспотребнадзор официально уведомил, что произошло «Несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, требований санитарных правил для предприятий общественного питания. Причем все участники бизнес- конференции «Опоры России» имели отрицательные результаты ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию».



Мероприятие в Гремячинске несколько дней пытались использовать в качестве событийного противовеса свадьбе депутата Народного Хурала Нимаева. На ней несколько сотен гостей, включая лидеров КПРФ Бурятии, без намека на санитарные требования отмечали торжество.



Комментарии «там тоже нарушают» и сравнение между «Опорой России» и свадьбой не более, чем политическая блажь оправдывающихся коммунистов. После того, как схлынули страсти, очевидно, что нарушения несопоставимы, как и риски для жителей Бурятии. Одно дело закрытое мероприятие людей с отрицательными результатами ПЦР, другое - банкет в центре города с непредсказуемыми последствиями, когда гости разъехались по Улан-Удэ и всей республике.



Бизнес не щадил ни власти, ни банки



Однако, и без ковида, событие в Гремячинске получилось знаковым. С одной стороны удалось собрать сразу несколько крупнейших банков страны: Сбер, «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», МСП Банк. С другой - предпринимателей, причем из многих регионов России, и тем более из нашей Бурятии. Разговор естественно шел о трудностях финансирования малого бизнеса. Обсуждались механизмы привлечения кредитов для малого и среднего бизнеса, вопросы продвижения инвестиционных проектов, взаимодействия власти и бизнеса по вопросам развития малого бизнеса.



Были острые дискуссии. Бизнес традиционно упрекал власти и банки в сложностях кредитования. Банки в свою очередь рассказывали о том, как получать кредиты и другие продукты с мерами государственной поддержки, в том числе с использованием цифровых сервисов банка.



Особенно углубились в тему реабилитации бизнеса в условиях пандемии. Сейчас многие предприниматели сталкиваются с отказом банков в проведении операций или в заключении договора банковского счета. Банкиры объясняли, как выйти из таких критичных положений и сохранить бизнес. Также детально разбирали возможности системы быстрых платежей (СБП) для субъектов малого и среднего предпринимательства, когда не надо тратить несколько дней в ожидании прихода денег на счета предпринимателей.



Реальные истории реальных людей



Участники форума отметили в социальных сетях важность и нужность прошедшего Совета регионов «Опоры России» на Байкале.



Владелец сети кафе и ресторанов в Улан-Удэ Саян Даржаев в Фейсбуке заявил о правильности обсуждения туристической темы: «В минувший четверг я поучаствовал в мероприятии. В России начал очень динамично развивается внутренний туризм. Бурятия - не исключение. Участники обсудили, что будет способствовать раскрытию туристическому потенциала региона».



Руководитель «Опоры России» в Бурятии Татьяна Андреева в Фейсбуке отметила онлайн-доклад руководителя Роспатента Григория Ивлиева: «Доклад особенно был полезен примерами из Бурятии. Интеллектуальной собственностью являются не только патенты, изобретения, торговые марки, но и географические названия, территории происхождения, например, «Вода Байкала», « Молоко Бурятии».



Предпринимательница Кира Макарова рассказала в Инстаграм о приобретении опыта на площадке Совета регионов «Опоры России»:



- Благодаря возможности пообщаться с коллегами из других регионов, с такими же предпринимателями как я, мне удалось понять, что кредит, поддерживаемый государственными программами – это реальная помощь бизнесу! Но самое главное, я услышала реальные истории из жизни: какие кредиты брали, как отчитывались, какой результат получили и так далее.



Бурятия в ТОП-10 по поддержке бизнеса в пандемию



Много внимания на форуме уделили поддержке малого бизнеса в Бурятии, и отдельным ее отраслям.



Выступал заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников. Он рассказал, о работе правительства республики по поддержке малого и среднего бизнеса в Бурятии, в частности, о снижении ставки УСН и стоимости патента.



Также, по его словам, в республике сейчас зарегистрировано 6 тысяч самозанятых, регион вошел в топ-8 Российской Федерации по поддержке малого бизнеса в период пандемии, были запрещены все проверки бизнеса, докапитализирован Фонд поддержки предпринимательства на 100 млн рублей. Всего истратили 980 млн рублей на поддержку малого предпринимательства. Туристическая отрасль республики одна из первых получила поддержку.



Что касается туризма, как субъекта предпринимательства, то участники Совета регионов «Опоры России» обсудили его на примере проектов Бурятии. Было зафиксировано, что без некоторых шагов, развитие туризма в регионе будет буксовать. В частности, без создания ассоциативного туристического бренда (буддизм, Байкал, уникальная природа), без развития сети туристических локаций, маршрутов, без развитой инфраструктуры (дороги, сеть питания) и развития небольших населенных пунктов



В то же время, Бурятия была отмечена, как регион, активно развивающий туризм. Уже есть чем похвастать. Например, в рамках программы TUI России с июль по сентябрь 2020 года Бурятия приняла 10 чартерных рейсов из Москвы , республику посетили за это время 1,5 тысячи туристов. С 6 февраля по 27 марта 2021 года запущено 8 рейсов из Москвы и 4 из Екатеринбурга вновь с 1,5 тысячами отдыхающих. На лето 2021 года в планах 13 рейсов из Москвы с ожиданием более 2000 туристов.



Есть четкое понимание того, что, несмотря на ограничения связанные с коронавирусом, чартерные программы закрывать нельзя. Восстановить их в короткие сроки будет практически невозможно. Бурятия рискует потерять несколько тысяч платежеспособных, а главное -современно организованных туристов. Для работы чартерного туризма сегодня важно соблюдение туристами антиковидных требований в полном объеме.



Совет регионов «Опоры России» работал в Бурятии три дня. Трансляции с площадок мероприятия шли в Интернете. Форум закончил свою работу 25 июня.



Фото: opora.ru