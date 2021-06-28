В Улан-Удэ начнут проверку стройки под оперным театром

Вопросом о том, что там все-таки возводится, задался мэр города Игорь Шутенков



Комитет по строительству администрации Улан-Удэ направил письмо в Госстройнадзор с предложением приостановить строительство торгово-развлекательного комплекса под Театром оперы и балета. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.



«Ведомство начинает комплексую проверку, после ее завершения будет решена дальнейшая судьба этой стройки. Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но в настоящее время строительство похоже ведется с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра. Застройщиком соответствующие изменения в разрешения на строительство не внесены, откорректированная проектная документация не согласована с Комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением», - написал Игорь Шутенков.



О судьбе этого объекта «Номер один» подробно писал в апреле нынешнего года (



Воды с тех пор утекло много, но не в фонтанах, которые так, увы, и не появились. А разрешение на строительство, выданное уже в январе этого года, подразумевает строительство ТРЦ – 3900 «квадратов», четыре этажа, из которых лишь один подземный. Хотя изначально говорилось, что под землей будут три из четырех этажей. Иными словами, историческая часть Улан-Удэ скоро станет окончательно торговой, где ТРЦ отличаются разве что названиями.



Собственно, это и беспокоит горожан, которые время от времени,то в соцсетях, то в СМИ, вспоминают о небольшом участке земли под оперным, где ранее росла хоть какая-то зелень и напрашивался небольшой благоустроенный парк, хотя бы взамен снесенного у здания администрации Советского района. Точнее - у гостиницы «Интурист», которую также благополучно ликвидировали во имя торговли.



Фото: facebook.com Комитет по строительству администрации Улан-Удэ направил письмо в Госстройнадзор с предложением приостановить строительство торгово-развлекательного комплекса под Театром оперы и балета. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.«Ведомство начинает комплексую проверку, после ее завершения будет решена дальнейшая судьба этой стройки. Это беспрецедентный случай для нашего города. Разрешение было выдано на возведение «полуподземного торгово-развлекательного центра с благоустройством надземной части». Но в настоящее время строительство похоже ведется с отклонением от проектной документации. Визуально видно, что уровень объекта выше площадки театра. Застройщиком соответствующие изменения в разрешения на строительство не внесены, откорректированная проектная документация не согласована с Комитетом по охране памятников и градостроительным советом, что является нарушением», - написал Игорь Шутенков.О судьбе этого объекта «Номер один» подробно писал в апреле нынешнего года ( «Центр города станет торговым» ): «В далеком 2012 году заявлялось, что на этом месте появится стела в честь 350-летия города, комплекс фонтанов и площадка для массового отдыха. В комплексе предусматривалось строительство площади с фонтанами и социальной инфраструктурой прямо под площадью».Воды с тех пор утекло много, но не в фонтанах, которые так, увы, и не появились. А разрешение на строительство, выданное уже в январе этого года, подразумевает строительство ТРЦ – 3900 «квадратов», четыре этажа, из которых лишь один подземный. Хотя изначально говорилось, что под землей будут три из четырех этажей. Иными словами, историческая часть Улан-Удэ скоро станет окончательно торговой, где ТРЦ отличаются разве что названиями.Собственно, это и беспокоит горожан, которые время от времени,то в соцсетях, то в СМИ, вспоминают о небольшом участке земли под оперным, где ранее росла хоть какая-то зелень и напрашивался небольшой благоустроенный парк, хотя бы взамен снесенного у здания администрации Советского района. Точнее - у гостиницы «Интурист», которую также благополучно ликвидировали во имя торговли.Фото: facebook.com