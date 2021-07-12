Повышенные стипендии, комфортное проживание и личный наставник

В СФУ рассказали о программе поддержки абитуриентов



Стипендия в размере 24 тысячи рублей, места в общежитиях «Комфорт +» и личный наставник-преподаватель. В Сибирском федеральном университете рассказали о новой программе поддержки абитуриентов.

«Университетская долина» - это комплекс мер, включающий в себя три пакета: «Стипендия +» (24 000 рублей в первый год обучения), «Комфорт +» (проживание в общежитии повышенной комфортности с бесплатным «Интернетом» на весь период обучения) и «Лидер +» (за студентом закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на весь период обучения).



Первокурсники с результатами ЕГЭ не менее 90 баллов по математике, информатике, физике, биологии, географии и химии становятся участниками программы «Стипендия +». «Комфорт +» доступен для иногородних, преодолевших установленный средний балл. Пакет «Лидер +» достанется обладателю самого высокого рейтинга на каждом направлении подготовки и специальности.



Также действует программа повышенных стипендий для первокурсников очной формы, зачисленных на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Стипендия стобалльников составляет 7 200 рублей, победителей международных и всероссийских олимпиад – 8 400 рублей, поступающих на приоритетные направления подготовки и специальности – 4 800 рублей, если средний балл по результатам вступительных испытаний при зачислении составит не менее 65 баллов.



Существует система скидок и для поступающих на платное обучение. В зависимости от баллов ЕГЭ по некоторым направлениям подготовки стоимость года обучения может быть снижена до 50%. И на 10% снижается цена для тех, кто воспользовался образовательным кредитом.



Выпускники могут оформить льготный кредит с господдержкой от Сбербанка, фиксированная ставка - 3% годовых. Действует рассрочка. Для зачисления необходимо внести первый взнос в размере не менее 40% от стоимости обучения за первый семестр.



Подать документы в СФУ можно: через



Контакты: 88005502224 (*4024 - с мобильного),



Сибирский федеральный университет – крупнейший российский вуз за Уралом. Здесь обучаются более 26 000 студентов из 47 регионов России и 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В составе СФУ 22 института, в которых реализуются более 300 программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров, отвечающие любым запросам абитуриента – от экономической безопасности до мехатроники. На базе СФУ открыт первый в России Институт гастрономии совместно с французским брендом INSTITUTE PAUL BOCUSE. В распоряжении университета, Научная библиотека с 2 млн единиц фонда, собственный медицинский центр и Конгресс-холл. СФУ занимает 19 место в Национальном рейтинге университетов и входит в 500 лучших вузов Европы по версии рейтинга The Best Universities in Europe.



Фото: предоставлено СФУ «Университетская долина» - это комплекс мер, включающий в себя три пакета: «Стипендия +» (24 000 рублей в первый год обучения), «Комфорт +» (проживание в общежитии повышенной комфортности с бесплатным «Интернетом» на весь период обучения) и «Лидер +» (за студентом закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на весь период обучения).Также действует программа повышенных стипендий для первокурсников очной формы, зачисленных на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Стипендия стобалльников составляет 7 200 рублей, победителей международных и всероссийских олимпиад – 8 400 рублей, поступающих на приоритетные направления подготовки и специальности – 4 800 рублей, если средний балл по результатам вступительных испытаний при зачислении составит не менее 65 баллов.Существует система скидок и для поступающих на платное обучение. В зависимости от баллов ЕГЭ по некоторым направлениям подготовки стоимость года обучения может быть снижена до 50%. И на 10% снижается цена для тех, кто воспользовался образовательным кредитом.Выпускники могут оформить льготный кредит с господдержкой от Сбербанка, фиксированная ставка - 3% годовых. Действует рассрочка. Для зачисления необходимо внести первый взнос в размере не менее 40% от стоимости обучения за первый семестр.Подать документы в СФУ можно: через АИС «Абитуриент» или портал «Госуслуги», по почте или лично в университете (Красноярск, пр. Свободный, 79 (Библиотека), пр. Красноярский рабочий, 95). Подробности на сайте для абитуриентов . Какие документы нужны для поступления, узнайте на сайте СФУ Контакты: 88005502224 (*4024 - с мобильного), zayavlenie@sfu-kras.ru Сибирский федеральный университет – крупнейший российский вуз за Уралом. Здесь обучаются более 26 000 студентов из 47 регионов России и 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В составе СФУ 22 института, в которых реализуются более 300 программ подготовки бакалавров, специалистов, магистров, отвечающие любым запросам абитуриента – от экономической безопасности до мехатроники. На базе СФУ открыт первый в России Институт гастрономии совместно с французским брендом INSTITUTE PAUL BOCUSE. В распоряжении университета, Научная библиотека с 2 млн единиц фонда, собственный медицинский центр и Конгресс-холл. СФУ занимает 19 место в Национальном рейтинге университетов и входит в 500 лучших вузов Европы по версии рейтинга The Best Universities in Europe.Фото: предоставлено СФУ

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