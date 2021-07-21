В Бурятии врачи консультируют диабетиков и гипертоников через сервис СберЗдоровье





В Бурятии по инициативе правительства республики год назад минздравом Бурятии был апробирован пилотный проект по дистанционному ведению пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией в формате «Врач - Пациент» посредством телефонной связи.





Такую связь предоставил сервис СберЗдоровье. В прошлом году под наблюдением врачей находились свыше тысячи пациентов. Пилотной организацией в проекте была определена Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко.Проект показал свою эффективность и было решено внедрить такие дистанционные консультации на постоянной основе, с охватом большего количества медицинских организаций. В общей сложности с августа к проекту подключатся 27 городских поликлиник и районных ЦРБ.Новая услуга помогает пациентам тщательнее следить за состоянием своего здоровья, а врачам – быстрее выявить отклонения и вызвать пациента на прием. С помощью таких дистанционных консультаций пациентам не нужно регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу. Необходимые параметры собираются с помощью робота посредством телефонных каналов связи, а при отклонении от нормы проводится телемедицинская консультация с врачом.На первом этапе внедрения услуги дистанционного мониторинга пациентов с хронической патологией были выбраны социально значимые заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.Для сбора показателей здоровья пациентов используются технологии синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта, составляющие основу голосовых роботов, работающих в платформе СберЗдоровье. Применение такой технологии позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов, в том числе не владеющих навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.Так, пациентов с хроническими заболеваниями обзванивает робот Ксения, у нее приятный голоси ведет беседу она вполне естественно. Не сразу можно понять, что с вами разговаривает робот. Врачи просят не удивляться и пугаться, если вам позвонит Ксения и поинтересуется показателями вашего здоровья. Пациенты, которые общаются с роботом давно, знают, что нужно измерить давление или сахарему нужно заранее до звонка робота. Затем ответы пациентов обрабатывает искусственный интеллект. И если у кого-то из них показатели отличаются от нормы, человеку уже звонит сам врач-эндокринолог или кардиолог.