В Бурятии завтра снова будет дождливо

Наиболее сильные осадки прогнозируются на востоке республики



По данным синоптиков, 22 июля в Бурятии ожидаются дожди, по востоку республики сильные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью составит +11,+16, местами до +6. Днем ожидается +25,+30, местами +18,+23.

Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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