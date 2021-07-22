В Бурятии задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

Тридцатилетний мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства



В Бурятии в селе Тарбагатай сотрудники группы задержания вневедомственной охраны получили информацию о том, что водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с второстепенной дороги, стукнул фуру, следующую по главной дороге, и покинул место ДТП, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Росгвардейцы обнаружили схожий по приметам автомобиль во дворе жилого дома. Задержанный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же правонарушитель ранее был лишен водительских прав.



Тридцатилетний местный житель передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Фото: Росгвардия



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