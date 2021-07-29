В Бурятии программа переселения из аварийного жилья может продолжиться и после 2025 года

В республике программа стартовала с 2019 года и реализуется в шесть этапов, которые пока намечены именно до 2025 года



Премьер-министр России Михаил Мишустин во время поездки в Сахалинскую область заявил о том, что реализация программы переселения людей из аварийного жилья в ДФО останавливать нельзя, а также выразил надежду, что и программа «Дальневосточная ипотека» будет продолжена.



«Новая программа готовится, но здесь останавливаться нельзя, пока есть такие проблемы у людей», - отметил Михаил Мишустин. Он напомнил, что по поручению президента РФ принят «беспрецедентный набор мер в нормотворчестве», и сегодня власти могут в ускоренном порядке направлять средства на эти цели.



В Бурятии программа стартовала с 2019 года, она реализуется в шесть этапов и продлится до 2025 года. На выполнение каждого этапа определен срок два года. Переселяют жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Таким образом, чем раньше дом признали аварийным, тем быстрее граждан переселят в новые квартиры, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В республике за 2021 год из аварийного жилья переселено почти 250 человек. Всего с начала реализации программы возможность переехать в новое безопасное жилье получили более 1600 человек из 22,6 тысячи квадратных метров непригодного жилья. Отметим, что Бурятия в числе регионов, где переселение из аварийного и непригодного для проживания жилья идет с опережением графика.



К примеру, в 2019 году в рамках первого этапа реализации нацпроекта переселили 227 человек вместо запланированных 60. Это 90 семей из Улан-Удэ, Джидинского, Прибайкальского и Закаменского районов. За 2020 год удалось переселить 973 человека, или почти 300 семей. Это практически в два раза больше чем планировалось ранее. Изначально целевой показатель был установлен на отметке 520 человек.



«В 2021 году необходимо будет переселить из аварийного жилья не менее 880 человек. В целом на реализацию программы в 2021- 2022 году предусмотрено финансирование в размере более миллиарда рублей. В настоящий момент, органами местного самоуправления республики ведется работа по заключению соглашений с гражданами на предоставление выкупной стоимости, подготовке конкурсной документации на строительство многоквартирных домов и приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынках», рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Министр строительства Бурятии Николай Рузавин отметил, что в республике около 98 тысяч квадратных метров жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Из них к 2025 году планируют расселить 7 тысяч человек. Жителей 94 тысяч квадратных метров жилых помещений, это более 6,7 тысячи человек будут расселять за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Владельцы оставшихся 4 тысяч квадратных метров аварийного жилья будут переселены по программе «Развитие застроенных территорий в Улан-Удэ».



Сегодня программа по переселению действует в Улан-Удэ, Джидинском, Закаменском, Кабанском, Курумканском и Прибайкальском районах. В следующих этапах к ним присоединятся Северобайкальск, Кижингинский, Северо-Байкальский и Селенгинский районы.



Также премьер-министр России отметил и важность программы «Дальневосточная ипотека» и выразил надежду на её продолжение. Что касается распространения этой ипотеки на вторичное жилье, то полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поддержал такую идею. «Возникла просьба о том, чтобы возможность получения льготной ипотеки была распространена на вторичный жилой фонд, как это сделано, например, в Магадане. Мы это предложение рассмотрим. Мне кажется, что его можно принять», - сказал Юрий Трутнев.



Фото: egov-buryatia.ru



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