В начале августа Бурятию накроют дожди

Их принесет южный циклон



По данным синоптиков, в начале августа южный циклон принесет в Бурятию дожди. 2 августа дожди, местами сильные, пройдут по южной половине республики. При этом по северной половине ожидается теплая, преимущественно без осадков, погода.

3 августа дожди пройдут уже на большей части территории республики.



Фото: pixabay.com 3 августа дожди пройдут уже на большей части территории республики.Фото: pixabay.com

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