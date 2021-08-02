Менее 20% жителей Бурятии довольны своей зарплатой

За последний год у 55% жителей республики зарплата не изменилась





Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих жителей Дальневосточного федерального округа (в том числе Бурятия) и выяснила, что только 18% сотрудников довольны своей зарплатой. Еще 83% нынешняя зарплата не устраивает.

Довольных своей зарплатой больше среди банковских сотрудников, ИТ-специалистов, строителей и маркетологов. Чаще других недовольны своей зарплатой топ-менеджеры, административные сотрудники, представители сферы науки и образования, а также специалисты по продажам и сотрудники производственной и добывающей сфер.У 55% жителей региона заработная плата за последний год не изменилась. 10% рассказали, что их ежемесячный доход сократился, еще 35% – что, наоборот, увеличился. Про рост зарплат чаще всего рассказывали представители сфер «Банки, инвестиции» (51%) и «ИТ, телеком» (48%). О падении – в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижимость» (35%).Отметим, что средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в Бурятии по итогам июня составила 44 400 рублей, а средняя ожидаемая – 40 600 рублей.Фото: «Номер один»