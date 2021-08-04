Существует угроза утечки загрязненных вод БЦБК в Байкал

Карты-накопители закрытого целлюлозного комбината из-за обильных осадков переполнились



Загрязненные надшламовые воды из переполненных накопителей, в которых хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), планируется откачать к декабрю 2021 года. Контракт на выполнение работ был заключен в конце июня, сообщила в среду



Отдельные карты-накопители БЦБК из-за обильных осадков переполнились, существует угроза утечки. В городе Байкальске из-за этого с 13 апреля введен режим ЧС. Откачка является временным решением на тот период, пока не ликвидированы отходы комбината. Ранее власти сообщали, что откачку проведут до октября.



«23 июня 2021 года между областным государственным учреждением «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» и Федеральным экологическим оператором заключен государственный контракт на выполнение работ, направленных на понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях. Срок выполнения работ по контракту - 1 декабря 2021 года», - сообщила Трофимова.



Всего планируется откачать 70 тысяч кубометров надшламовых вод. В официальной группе в соцсети «ВКонтакте», созданной Федеральным экологическим оператором для информирования населения о ходе ликвидации отходов БЦБК, сообщается, что работы по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях начались 7 июля. Для этого были смонтированы локальные очистные сооружения. Вода в них очищается до показателей воды рыбохозяйственного назначения. После очищения направляется на городские канализационные сооружения для второго этапа очистки, затем сбрасывается в Байкал.



Селезащита



Пока не построены капитальные селезащитные сооружения, в Слюдянском районе, где находится БЦБК, также продолжаются работы по расчистке русел рек, чтобы избежать катастрофических последствий в случае схода селя. По данным минприроды, работы выполнены на 97%.



Проектная документация на селезащиту проходит государственную экологическую экспертизу. Ранее власти планировали, что строительство сооружений начнется в сентябре 2021 года, однако, согласно последней информации, в текущем году этого не произойдет. Как сообщила Трофимова, вопрос с финансированием пока не решен. «Окончательная стоимость строительства будет известна после прохождения государственной экспертизы и определения достоверности сметной стоимости, средства на строительство селезащитных сооружений будут запрошены из федерального бюджета», - отметила она.



БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тысяч человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. По данным за 2020 год, в картах также скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации «Росатом» - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.



Фото: mnr.gov.ru Загрязненные надшламовые воды из переполненных накопителей, в которых хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), планируется откачать к декабрю 2021 года. Контракт на выполнение работ был заключен в конце июня, сообщила в среду ТАСС министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.Отдельные карты-накопители БЦБК из-за обильных осадков переполнились, существует угроза утечки. В городе Байкальске из-за этого с 13 апреля введен режим ЧС. Откачка является временным решением на тот период, пока не ликвидированы отходы комбината. Ранее власти сообщали, что откачку проведут до октября.«23 июня 2021 года между областным государственным учреждением «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» и Федеральным экологическим оператором заключен государственный контракт на выполнение работ, направленных на понижение уровня надшламовых вод в картах-накопителях. Срок выполнения работ по контракту - 1 декабря 2021 года», - сообщила Трофимова.Всего планируется откачать 70 тысяч кубометров надшламовых вод. В официальной группе в соцсети «ВКонтакте», созданной Федеральным экологическим оператором для информирования населения о ходе ликвидации отходов БЦБК, сообщается, что работы по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях начались 7 июля. Для этого были смонтированы локальные очистные сооружения. Вода в них очищается до показателей воды рыбохозяйственного назначения. После очищения направляется на городские канализационные сооружения для второго этапа очистки, затем сбрасывается в Байкал.Пока не построены капитальные селезащитные сооружения, в Слюдянском районе, где находится БЦБК, также продолжаются работы по расчистке русел рек, чтобы избежать катастрофических последствий в случае схода селя. По данным минприроды, работы выполнены на 97%.Проектная документация на селезащиту проходит государственную экологическую экспертизу. Ранее власти планировали, что строительство сооружений начнется в сентябре 2021 года, однако, согласно последней информации, в текущем году этого не произойдет. Как сообщила Трофимова, вопрос с финансированием пока не решен. «Окончательная стоимость строительства будет известна после прохождения государственной экспертизы и определения достоверности сметной стоимости, средства на строительство селезащитных сооружений будут запрошены из федерального бюджета», - отметила она.. Он был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тысяч человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. По данным за 2020 год, в картах также скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации «Росатом» - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.Фото: mnr.gov.ru

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